Luisella Costamagna | A Ballando risvolti sgradevoli fu una pessima esperienza umana Santoro mi ha delusa

Luisella Costamagna ha raccontato in un'intervista alcuni momenti della sua carriera, soffermandosi sulle sue esperienze televisive. Ha parlato degli esordi con Michele Santoro e della vittoria a Ballando con le Stelle, menzionando anche alcuni aspetti difficili legati ai rapporti professionali. La giornalista ha commentato alcuni risvolti sgradevoli avvenuti durante la partecipazione al programma, definendoli una pessima esperienza umana e affermando di essere stata delusa da Santoro.

In un'intervista, la giornalista Luisella Costamagna ripercorre la sua carriera, dagli esordi con Michele Santoro alla vittoria a Ballando con le Stelle, rivelando retroscena amari sui rapporti professionali e le recenti chiusure televisive.🔗 Leggi su Fanpage.it

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