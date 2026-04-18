Riccardo Rossi a Luisella Costamagna in diretta | Rompi come sempre una volta eravamo amici

A La Vita in Diretta scintille tra Riccardo Rossi e Luisella Costamagna: lui la chiama "Lionella" e tira fuori il passato al Maurizio Costanzo Show. La diretta si scalda.🔗 Leggi su Fanpage.it

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