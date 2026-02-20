Luis Enrique ha spiegato che gli infortuni stanno influenzando pesantemente il suo lavoro al Psg, rendendo difficile effettuare rotazioni e mantenere una squadra equilibrata. Con diversi giocatori out per problemi fisici, il tecnico ha sottolineato come questa situazione abbia modificato le strategie in campo. La squadra si prepara per la sfida contro il Metz, consapevole che le assenze incidono sulla prestazione complessiva. La stagione del Psg si gioca anche su questi aspetti.

Alla vigilia del match di campionato col Metz, il tecnico del Psg Luis Enrique ha parlato di come gli infortuni stiano condizionando la stagione del suo club, che ha perso la vetta della classifica di Ligue 1 occupata dal Lens. Lo spagnolo, come Antonio Conte col Napoli, ha avuto pochi ricambi e spesso non è riuscito a ruotare la squadra per via dei numerosi giocatori ai box. In conferenza stampa, Luis Enrique ha dichiarato: “ Quest’anno il numero di infortuni ha cambiato tutto. Abbiamo avuto una media di tre indisponibili a partita e questo mi impedisce di ruotare la squadra. È un fattore chiave di questa stagione “.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Luis Enrique si schiera con Conte: “Il numero di infortuni ha cambiato la stagione, non riesco a fare rotazioni”

