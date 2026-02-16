Psg l’illusione del calcio collettivo di Luis Enrique | il talento per natura cerca riconoscimento So Foot

Il Paris Saint-Germain ha vissuto un cambiamento dopo il successo europeo della scorsa primavera, quando l’allenatore Luis Enrique ha puntato tutto sul gioco di squadra. Tuttavia, il talento individuale dei giocatori continua a spingere per emergere, creando tensioni all’interno del gruppo. Un esempio concreto è la presenza di alcuni giocatori che, nonostante il sistema collettivo, cercano spazi e riconoscimenti personali in campo.

Dopo il trionfo europeo della scorsa primavera, il Paris Saint-Germain aveva costruito la propria narrazione su un collettivo forte e senza primedonne. Ma le parole di Ousmane Dembele e le tensioni emerse dopo la sconfitta col Rennes raccontano un'altra verità: mantenere l'equilibrio tra talento individuale e progetto comune è la sfida più difficile per un gigante europeo. Lo scrive So Foot c he entra all'interno della crisi del Psg "Dobbiamo giocare per il Paris Saint-Germain per vincere le partite, perché se giochiamo da soli in campo, non funzionerà. Non vinceremo i titoli che vogliamo." La frase di Ousmane Dembélé, pronunciata dopo una prestazione opaca a Rennes, poteva sembrare una considerazione generica. "Il calcio è uno sport di me**a", lo sfogo dell'allenatore del Psg Luis Enrique: cosa è successo Nel calcio, il risultato può spesso sorprendere, indipendentemente dalla superiorità mostrata sul campo. Luis Enrique esplode dopo il ko del PSG: "Abbiamo perso perché il calcio è una me**da, fa schifo" Dopo la sconfitta del PSG contro lo Sporting Lisbona, Luis Enrique ha espresso tutta la sua delusione, commentando con tono amaro e diretto.