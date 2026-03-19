La guerra in Medio Oriente ha portato a preoccupazioni di un possibile aumento dell'inflazione, con la Banca centrale europea che prevede, in uno scenario peggiore, un incremento fino al 4,8% nel 2027. La decisione di mantenere invariati i tassi di interesse sui depositi e sui prestiti marginali, rispettivamente al 2% e al 2,4%, è stata comunicata senza modifiche.

La notizia non è la pausa sui tassi, che la Banca centrale europea come da attese ha lasciato invariati mantenendo al 2% quello sui depositi e al 2,4% quello sui prestiti marginali. A colpire negli annunci arrivati da Francoforte giovedì è l’esplosione delle stime sulla crescita dei prezzi alla luce della guerra in Medio Oriente e delle ripercussioni sui costi dell’energia. Nel quadro di base, l’inflazione è ora attesa al 2,6% nel 2026, per poi attestarsi al 2% nel 2027 e al 2,1% nel 2028. A dicembre le previsioni erano, rispettivamente, di +2,2%, +1,9% e +2%. Anche le prospettive di crescita risultano indebolite: il Pil dell’Eurozona è atteso aumentare dello 0,9% nel 2026, dell’1,3% nel 2027 e dell’1,4% nel 2028, con una revisione al ribasso legata agli effetti globali della guerra su materie prime, redditi reali e fiducia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Con la guerra in Medio Oriente rischio inflazione alle stelle: per la Bce nello scenario peggiore esploderà fino a +4,8% nel 2027

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