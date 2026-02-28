Famiglie italiane più povere causa inflazione ma i consumi tornano a salire

In Italia, le famiglie affrontano ancora difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi, che ha ridotto il potere d’acquisto e aumentato le spese essenziali. Nonostante questo, i consumi iniziano a riprendersi lentamente, anche se il peso delle spese obbligate rimane rilevante. La situazione si mantiene complessa, con un lento aumento dei consumi che si scontra con le difficoltà economiche quotidiane delle famiglie.

La ripresa dei consumi in Italia procede, ma a passo molto lento e con un’ombra lunga che continua a gravare sui bilanci delle famiglie: le spese obbligate. Secondo le nuove previsioni di Confesercenti e Cer, nel 2026 la spesa delle famiglie crescerà, ma gran parte delle risorse aggiuntive sarà assorbita da voci inderogabili come bollette, carburanti e spesa alimentare. Una crescita modesta nel 2026. Nel corso del 2026 la spesa delle famiglie residenti in Italia dovrebbe aumentare dello 0,8% in volume, pari a circa 9,1 miliardi di euro in più rispetto al 2025. Un dato apparentemente positivo, che però nasconde una realtà più complessa: l’incremento sarà quasi interamente assorbito dalle spese necessarie come alimentari, casa ed energia, lasciando poco spazio agli altri consumi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

