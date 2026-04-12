Ue Salvini | Se non cambiano il Patto di Stabilità faremo da soli

Il leader di un partito politico ha dichiarato che, se l’Unione Europea non apporterà modifiche al Patto di Stabilità, l’Italia adotterà iniziative autonome. Ha precisato che la priorità è rimuovere le restrizioni europee che limitano gli interventi a favore delle persone in difficoltà. Ha anche sottolineato che tutte le altre questioni sono secondarie rispetto a questa priorità.

“La priorità è sbloccare le norme europee che ci impediscono di aiutare gli italiani in difficoltà, tutto il resto viene dopo. La cosa assurda è che ancora oggi con le crisi in corso, Bruxelles permetta agli Stati di spendere miliardi per le armi, ma impedisca l’Italia di spendere altrettanti soldi per aiutare chi non ce la fa. O lo cambiano, sto Patto di Stabilità, oppure se continueranno a non sentirci, faremo da soli”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse d’accordo nel sospendere le spese militari per la Nato se dall’Europa non venisse l’ok allo stop al Patto di Stabilità.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ue, Salvini: "Se non cambiano il Patto di Stabilità faremo da soli" Salvini, se la Ue non cambia il Patto di stabilità faremo da soli"La priorità è sbloccare le norme europee che ci impediscono di aiutare gli italiani in difficoltà, tutto il resto viene dopo. Matteo Salvini: “Se la Ue non cambia il Patto di stabilità faremo da soli”ABBONATI A DAYITALIANEWS Le critiche alle regole europee La priorità, secondo Matteo Salvini, è rivedere le norme europee che limitano la capacità... Salvini: «Patto di Stabilità Se l'Ue non lo cambia faremo da soli»