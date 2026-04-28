Ludovico Fremont | Quante persone rivolevano i Cesaroni Dicono | sei sparito solo perché non mi vedono in tv

L'attore ha raccontato a Fanpage.it il suo ritorno nei Cesaroni, commentando come molte persone abbiano notato la sua assenza dai programmi televisivi e abbiano commentato che fosse sparito. Ha parlato di come il mare rappresenti una disciplina quotidiana e di come siano cambiate le sue priorità con la paternità. Ha anche condiviso che alcune decisioni prese in passato, considerate errori, si siano rivelate diverse nel tempo.