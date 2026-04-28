Ludovico Fremont | Quante persone rivolevano i Cesaroni Dicono | sei sparito solo perché non mi vedono in tv
L'attore ha raccontato a Fanpage.it il suo ritorno nei Cesaroni, commentando come molte persone abbiano notato la sua assenza dai programmi televisivi e abbiano commentato che fosse sparito. Ha parlato di come il mare rappresenti una disciplina quotidiana e di come siano cambiate le sue priorità con la paternità. Ha anche condiviso che alcune decisioni prese in passato, considerate errori, si siano rivelate diverse nel tempo.
A Fanpage.it, l'attore che torna nei Cesaroni parla di chi è diventato lontano dai riflettori: il mare come disciplina di vita, la paternità, le scelte che sembravano errori e non lo erano.🔗 Leggi su Fanpage.it
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“Tornare nei panni di Walter Masetti è per Ludovico Fremont un privilegio perché, da quando ha lasciato la fiction a quando è tornato, è diventato un uomo. E non solo...” Grazie a @vanityfairitalia per l’intervista, in conversazione con @mariomanca89. Fotograf - facebook.com facebook