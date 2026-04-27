I Cesaroni – Il ritorno intervista esclusiva a Ludovico Fremont ed Elda Alvigini

In un’intervista esclusiva, attori e attrici della serie “I Cesaroni – Il ritorno” hanno condiviso dettagli sul loro lavoro e sull’esperienza sul set. Contestualmente, un’amministratrice regionale ha annunciato nuove iniziative nel settore culturale e delle pari opportunità. L’intervista si inserisce in un quadro più ampio di eventi legati all’intrattenimento e alla promozione culturale nella regione.

L’assessora alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre, responsabile anche di Pari opportunità, Politiche giovanili, Famiglia e Servizio Civile, ha assegnato la targa “Famiglia TV Lazio 2026” alla produttrice Verdiana Bixio e a Claudio Amendola, protagonista e regista della serie I Cesaroni – Il Ritorno, durante una cerimonia svolta giovedì 23 aprile negli spazi del WeGil, alla presenza del cast, dei rappresentanti Mediaset e della produzione Publispei, emittente della fiction in onda ogni lunedì, con la Regione Lazio che ha voluto riconoscere il valore del ritorno televisivo di un prodotto ormai considerato un cult, apprezzato per la rappresentazione dei legami familiari e per il tono semplice e autentico delle sue storie e dei suoi personaggi.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “I Cesaroni – Il ritorno”, intervista esclusiva a Ludovico Fremont ed Elda Alvigini Notizie correlate “I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Ludovico Fremont: “Sul set con Claudio funziona tutto alla perfezione. I Cesaroni una famiglia mal assortita che continua ad emozionare”A dodici anni dall’ultima stagione, torna sul piccolo schermo una delle famiglie più amate della televisione italiana con “I Cesaroni – Il ritorno”,... Elda Alvigini, l’intervista alla Stefania dei Cesaroni: “Semplicemente me stessa”C’è un momento, in ogni storia, in cui il racconto smette di essere solo una sequenza di eventi e diventa qualcos’altro: una lente attraverso cui... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: I Cesaroni: Ludovico Fremont vs Niccolò Centioni Video; I Cesaroni, intervista a Ludovico Fremont: Siamo tornati per portare sorrisi. Le aspettative? Dannose; I Cesaroni Il ritorno, seconda puntata stasera in tv: Marta di nuovo nei guai. Anticipazioni di oggi 20 aprile; I Cesaroni: Pt. 2 | Cap. 6 Video. I Cesaroni – Il ritorno: trama, cast e personaggiPentole e bicchieri sono lì da ieri questi i versi iniziali di una famosissima sigla di un'amatissima serie che finalmente torna sul piccolo schermo. I Cesaroni - Il ritorno arriva in prima serata ... sorrisi.com I Cesaroni – Il ritorno, intervista a Ludovico Fremont: Sul set con Claudio funziona tutto alla perfezione. I Cesaroni una famiglia mal assortita che continua ad ...I Cesaroni - Il ritorno, intervista a Ludovico Fremont, uno degli storici protagonisti della serie TV di Canale 5. superguidatv.it “Tornare nei panni di Walter Masetti è per Ludovico Fremont un privilegio perché, da quando ha lasciato la fiction a quando è tornato, è diventato un uomo. E non solo...” Grazie a @vanityfairitalia per l’intervista, in conversazione con @mariomanca89. Fotograf - facebook.com facebook