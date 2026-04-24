Donna sbranata da cani nel bosco di Trivigno A dare l’allarme il padrone dei cinque dogo argentini

Da open.online 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 59 anni è stata trovata morta nel bosco di Trivigno, in località Banchelle. A dare l’allarme è stato il proprietario dei cinque cani di razza dogo argentino, che si trovavano con lei al momento dell’accaduto. La donna, originaria di Villa di Tirano e residente a Bianzone, era sposata e madre di due figli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’era più niente da fare.

Lucia Tognela, 59 anni, originaria di Villa di Tirano e residente a Bianzone (Sondrio), sposata e madre di due figli, è stata trovata morta nel bosco di Trivigno, in località Banchelle. Sul corpo morsi attribuibili a un branco di animali. Giovedì pomeriggio era partita per un’escursione a piedi nella località a circa 1.800 metri. Sul posto sono intervenuti l’elicottero di Areu, le squadre del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico, e i militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Ad avvisare i soccorsi sarebbe stato un proprietario di cinque dogo argentini. Chiesta l’autopsia. Le vecchie denunce del proprietario dei dogo.🔗 Leggi su Open.online

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