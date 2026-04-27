Lucia Tognela sbranata nei boschi indagato il proprietario dei cani per omicidio colposo | disposta l'autopsia

Il 23 aprile, una donna di 60 anni è stata attaccata e uccisa dai cani nei boschi di Trivigno, in provincia di Sondrio. Le forze dell'ordine hanno aperto un'indagine e hanno iscritto nel registro degli indagati il proprietario degli animali, per omicidio colposo. È stata disposta un’autopsia sulla salma per accertare le cause esatte del decesso.

Indagato per omicidio colposo il proprietario dei cani che lo scorso 23 aprile hanno sbranato la 60enne Lucia Tognela nei boschi di Trivigno (Sondrio). Domani l'autopsia sul corpo della donna.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La 59enne Lucia Tognela sbranata da un branco di cani in Valtellina, disposta l'autopsiaSarà l’autopsia disposta dalla Procura di Sondrio a stabilire le esatte cause del decesso di Lucia Tognela , 59 anni, di Bianzone (Sondrio) sul cui... Leggi anche: Sbranata da cinque cani nei boschi: muore a 60 anni Lucia Tognela in Valtellina Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lucia Tognela, chi era la donna sbranata e uccisa da un branco di cani; Morte di Lucia Tognela, si indaga sui cani in attesa dell'autopsia; Lucia Tognela morta sbranata in Valtellina: cosa sappiamo. L'autopsia, le segnalazioni precedenti per cinque cani lasciati liberi, i test del dna, i dogo affidati all'Ats; Lucia Tognela morta e dilaniata dai cani nei boschi di Trivigno: ora tutti puntano il dito contro il proprietario dei dogo, una tragedia annunciata. Lucia Tognela, chi era la donna sbranata e uccisa da un branco di caniSessant'anni e madre di due figli: il corpo senza vita della donna è stato trovato nel pomeriggio di giovedì, nei boschi di Trivigno (Sondrio) ... milanotoday.it Lucia Tognela sbranata dai cani, sequestrati cinque Dogo: gli accertamenti sulle cause della morteLucia Tognela è stata trovata morta in un bosco a Trivigno (Sondrio) con ferite sul corpo compatibili con morsi di cani ... fanpage.it Lucia Tognela è stata trovata morta in un bosco a Trivigno (Sondrio) con ferite sul corpo compatibili con morsi di cani - facebook.com facebook Trivigno, muore Lucia Tognela: ipotesi aggressione di cani, disposta l’autopsia x.com