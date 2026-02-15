Luci d'Artista 2026 a Salerno in Regione Campania decreto approvato in 22 giorni

Il decreto per le Luci d’Artista 2026 a Salerno è stato approvato in soli 22 giorni, dimostrando la rapidità delle procedure. La città investirà circa 2,75 milioni di euro per illuminare le strade e le piazze durante le festività natalizie. Quest’anno, le luminarie includeranno nuove installazioni e spettacoli luminosi che attireranno visitatori da tutta la regione.

Per le luci natalizie di Salerno è già previsto un importo complessivo di 2 milioni e 750mila euro.