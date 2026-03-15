Luci d’Artista | 2,7 milioni per l’evento del 2026

Luci d’Artista 20262027 è stato finanziato con 2,7 milioni di euro. L’evento si svolgerà in Campania e coinvolge un accordo tra le autorità locali e un’azienda torinese specializzata. La manifestazione prevede l’installazione di installazioni luminose e decorazioni artistiche in diverse aree della regione. La pianificazione del progetto è in corso, con dettagli ancora da definire.

Nel cuore pulsante della Campania, l’edizione 20262027 di Luci d’Artista prende forma grazie a una collaborazione strategica tra il territorio e la competenza torinese. Il Comune ha ufficialmente assegnato l’appalto per l’ideazione delle installazioni luminose alla società Eventidee, garantendo un investimento regionale di 2,7 milioni di euro. Questa scelta segna un punto di svolta: mentre lo studio Ondesign si è occupato della fase progettuale preliminare, ora tocca ai professionisti di Torino trasformare i disegni in realtà visiva. La sinergia tra competenze locali e innovazione esterna. Questa operazione non è solo una semplice gara d’appalto, ma rappresenta un modello di gestione pubblica che supera i luoghi comuni sulla burocrazia campana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luci d’Artista: 2,7 milioni per l’evento del 2026 Articoli correlati Luci d’Artista, il Comune pianifica la prossima edizione: stanziati 2,7 milioniMentre le luminarie dell’ultimo periodo festivo sono ormai un ricordo, l’amministrazione comunale ha già avviato le procedure per programmare la... Luci d'Artista, il Comune pensa già alla prossima edizione: stanziati 2,7 milioniMentre la città ha appena archiviato le festività, l'amministrazione comunale di Salerno guarda già al prossimo inverno, mettendo in moto la macchina... Des Canaries à l’Andalousie : L’Espagne des Déserts Volcaniques - Documentaire Voyage - AMP Aggiornamenti e contenuti dedicati a Luci d'Artista 2 7 milioni per l'evento... Temi più discussi: Luci d'Artista 2026/2027: l'ideazione delle installazioni affidata ad una società torinese; Dimissioni a sorpresa al CAMeC: Antonio Grulli lascia dopo meno di un anno; Napoli, Teatro San Carlo – Lucia di Lammermoor; Mauro Staccioli, lo scultore dei segni che cambiano un luogo. La mostra alla Galleria Il Ponte di Firenze. A Salerno tornano le Luci d'Artista, accese fino al 2 febbraioIl Natale, a Salerno, si riempie di magia grazie alle Luci d'Artista, la manifestazione ideata da Vincenzo De Luca, allora Sindaco della città ed oggi Presidente della Regione Campania, ed organizzata ... ansa.it Luci d'Artista a Salerno, 27km di luminarie gratuiteOgni anno i 27km di luminarie di Luci d'Artista a Salerno richiamano oltre un milione di turisti, con un indotto non indifferente. Nell'intervista pubblicata sulla «Gazzetta del Mezzogiorno», il ... lagazzettadelmezzogiorno.it Luci d’Artista 2026, regia torinese per rilanciare l’evento a Salerno facebook Rivedendo il gioco di luci ed ombre di #Torino Davvero particolare questo concerto! @mikasounds #spinningouttour @MikaItalianFans #Hyperlove x.com