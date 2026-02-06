Il Mattino | Napoli accelera per Euro 2032 | oggi il vertice Figc-Comune sul progetto Maradona

Oggi a Napoli si tiene un incontro importante tra Figc e Comune per discutere il progetto legato alla candidatura della città come sede di Euro 2032. La città corre veloce, puntando a convincere gli organizzatori e a portare l’evento nel cuore del Sud Italia. La decisione finale potrebbe arrivare a breve, e tutti gli occhi sono puntati su questa giornata decisiva.

NAPOLI – Giornata chiave per la candidatura di Napoli a Euro 2032. Oggi alle 13 è in programma la riunione operativa tra il Comune, rappresentato dal sindaco Gaetano Manfredi, e i delegati della Figc sul futuro dello stadio Diego Armando Maradona. Come ricostruisce Luigi Roano su Il Mattino, l'incontro si svolgerà in modalità da remoto e rappresenta un passaggio cruciale nel percorso avviato già la scorsa estate. Al tavolo virtuale parteciperanno Manfredi e l'assessore Edoardo Cosenza, che sta curando il progetto di riqualificazione dell'impianto di Fuorigrotta.

