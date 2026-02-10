L’agente di Endrick conferma che il ritorno al Real Madrid è già deciso. Dopo aver iniziato la sua avventura in Francia con il Lione, il giovane talento brasiliano tornerà in Spagna alla fine della stagione, senza dubbi. La decisione è già presa, e non ci sono cambiamenti in vista.

Pulisic Milan, rinnovo in stallo: occhio al pericolo Premier League! Il piano di Allegri rischia di saltare Rinnovo McKennie, permane lo stallo: quale futuro per il centrocampista della Juventus? L’Inter e le big europee in agguato! Juventus, il ds Ottolini annuncia: «Contatti in corso per il rinnovo di McKennie! E su Vlahovic.» Khephren Thuram pronto al Derby d’Italia contro Marcus: «Due grandi squadre, sarà difficile per entrambi. Papà? Forse tiferà.» Juve Lazio, ancora polemiche sugli episodi arbitrali: c’è la presa di posizione dell’AIA! Pisa, rebus Tramoni per Hiljemark: col Milan chance dal 1' nel nuovo tridente? Il tecnico prova a dargli una collocazione tattica Verona, ultima chiamata a Parma: Sammarco si gioca tutto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Endrick, l’agente non ha dubbi: «La decisione è già stata presa, tornerà al Real Madrid alla fine della stagione»

Approfondimenti su Endrick RealMadrid

Il Real Madrid ha comunicato la propria decisione riguardo all’interesse della Juventus per Gonzalo Garcia, confermando l’intenzione di non cedere l’attaccante a gennaio.

Endrick, giovane talento brasiliano, ha deciso di trasferirsi temporaneamente al Lione, lasciando il Real Madrid.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Endrick RealMadrid

Argomenti discussi: La decisione è già stata presa - L'agente di Endrick conferma i piani futuri della stella del Real Madrid dopo il prestito al Lione; Roma, le ultime sul rinnovo di Dybala e Pellegrini: l'annuncio di Ranieri e la linea societaria; La stampa spagnola elogia la decisione di Endrick di lasciare il Real Madrid in prestito al Lione; Saelemaekers, Pulisic e Leao: le ultime dall'infermeria rossonera per Bologna-Milan.

Endrick, il futuro è già scritto. L'agente: Non ci sono dubbi, tornerà al Real MadridIl caso dell’espulsione contro il Nantes resta sullo sfondo, ma al centro del dibattito sul presente e soprattutto sul futuro di Endrick ci sono. tuttomercatoweb.com

Endrick, futuro già scritto. L’agente: Non ci sono dubbi, tornerà al Real MadridMandato dal Real Madrid in prestito all’Olimpique Lyone, Endrick ha stregato tifosi e addetti ai lavori in poco tempo. A fare chiarezza sul suo futuro è stato il suo agente, Thiago Freitas, che ha rib ... gonfialarete.com

Cracks +. . Ecco come i giocatori del Real Madrid hanno trattato Endrick quando si è avvicinato a loro. - facebook.com facebook

3:47 left in the second Real Madrid 47 Olimpia 33 #insieme #Olimpia x.com