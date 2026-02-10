Endrick l’agente non ha dubbi | La decisione è già stata presa tornerà al Real Madrid alla fine della stagione
L’agente di Endrick conferma che il ritorno al Real Madrid è già deciso. Dopo aver iniziato la sua avventura in Francia con il Lione, il giovane talento brasiliano tornerà in Spagna alla fine della stagione, senza dubbi. La decisione è già presa, e non ci sono cambiamenti in vista.
Gonzalo Garcia Juve, la risposta del Real Madrid all’interesse bianconero: decisione presa per gennaio. Rivelazione che non lascia dubbi
Il Real Madrid ha comunicato la propria decisione riguardo all’interesse della Juventus per Gonzalo Garcia, confermando l’intenzione di non cedere l’attaccante a gennaio.
La fuga di Endrick da Madrid, giocherà fino a fine stagione nel Lione: lo ha fatto per Ancelotti
Endrick, giovane talento brasiliano, ha deciso di trasferirsi temporaneamente al Lione, lasciando il Real Madrid.
