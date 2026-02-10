Una donna di Bordighera ha chiamato il 118 ieri mattina, dicendo di non riuscire a svegliare la figlia di due anni. Quando i soccorritori sono entrati in casa, hanno trovato il corpo senza vita della bambina. La madre è stata subito arrestata e ora si trova in caserma. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo davvero in quella casa.

L’allarme e i primi sospetti È stata la madre stessa, ieri mattina, a chiamare il 118, raccontando di non riuscire a svegliare la figlia, che era a letto. L’auto medica e l’ambulanza hanno raggiunto la villetta sulla sommità di Montenero, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Secondo i primi riscontri sanitari, la bambina sarebbe andata in arresto cardiocircolatorio. Fin dai primi momenti, però, qualcosa non ha convinto i soccorritori. Sul corpo della piccola erano visibili ecchimosi, lividi e lesioni, alcune delle quali non recenti. Elementi che hanno indotto il personale del 118 ad avvisare i carabinieri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bordighera, bambina di 2 anni trovata morta in casa: arrestata la mamma. Che cosa sappiamo finora

