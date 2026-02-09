Imperia bambina di 2 anni trovata morta in casa

Questa mattina a Bordighera, in provincia di Imperia, una bambina di due anni è stata trovata senza vita nella sua casa. La polizia sta indagando sulle cause del decesso, ancora da chiarire. La famiglia è sotto shock e i soccorritori non sono riusciti a salvarla.

(Adnkronos) – Dramma a Bordighera, in provincia di Imperia, dove questa mattina è morta una bambina di due anni. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Rossa di Bordighera, ma nonostante i tentativi dei sanitari, per la piccola non c'era più niente da fare. Sulle cause indagano i carabinieri su delega della procura.

