Lucarelli contro l’attivista LGBTQIA+ Simone Alliva | Così ha copiato il libro da un giornalista americano

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha sollevato un sospetto di plagio nei confronti del libro “Vertigine”, scritto dall’attivista e giornalista Simone Alliva e pubblicato il 17 aprile da Fandango. Nel suo blog Valetutto, Lucarelli ha evidenziato somiglianze tra l’opera di Alliva e un libro di un giornalista statunitense, senza fornire dettagli ulteriori sulle fonti o sui passaggi specifici coinvolti.

Simone Alliva è un giornalista di Domani, attivista LGBTQIA+, autore di tre libri editi da Fandango. Selvaggia Lucarelli, nel suo blog Valetutto, analizza la sua ultima fatica “ Vertigine ”, uscito il 17 aprile. «Un’inchiesta sul ChemSex presentata come frutto di “testimonianze dirette” e “scrittura intima”. Nell’introduzione, l’autore scrive: “Ogni fatto, ogni parola, ogni gesto è vero”», spiega Lucarelli. « Peccato che molte di quelle storie, parole e gesti siano già state pubblicate nel 2017 da un giornalista americano, Michael Hobbes, in un articolo per Huffpost USA. Stessi virgolettati, stesse testimonianze, stessa bibliografia, stesse tesi », sottolinea la firma de Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Open.online

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