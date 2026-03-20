Sonia Bruganelli ha rivolto una frase forte contro Selvaggia Lucarelli, scatenando un nuovo scontro pubblico tra le due. La tensione tra le due si è manifestata attraverso parole dure, attirando l’attenzione dei media e dei fan. La discussione si è accesa in un contesto televisivo, dove le dichiarazioni sono state fatte in modo diretto e senza filtri.

Nel mondo della televisione, certi attriti non si spengono mai davvero, ma restano sotto traccia pronti a riemergere al momento giusto. È quello che sta accadendo tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, protagoniste di un botta e risposta che ha riacceso vecchie tensioni. Una semplice domanda social si è trasformata nell’occasione perfetta per lanciare una frecciata tutt’altro che casuale, segno che tra le due i rapporti sono tutt’altro che distesi. La stoccata di Sonia Bruganelli a Selvaggia Lucarelli. Tutto è partito da una domanda di una follower, curiosa di sapere cosa pensasse Bruganelli della presenza di Lucarelli al Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sonia Bruganelli contro Selvaggia Lucarelli, frase al vetriolo contro la giornalista: ecco cosa ha detto

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