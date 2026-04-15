Ekitiké subisce un grave infortunio in Champions | il francese salterà i Mondiali
Durante il match di ritorno di Champions League tra Liverpool e PSG, il giocatore francese ha riportato un grave infortunio. L'incidente si è verificato durante la partita, costringendo il calciatore ad abbandonare il campo. Gli esami medici successivi hanno confermato la gravità dell'infortunio, che comporta l'assenza dai prossimi impegni ufficiali. In particolare, si è deciso che il giocatore non potrà partecipare ai Mondiali.
Hugo Ekitiké ha subito un grave infortunio durante la partita di ritorno di Champions tra Liverpool e PSG. Ekitiké rischia concretamente di saltare i Mondiali.🔗 Leggi su Fanpage.it
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