Ekitiké subisce un grave infortunio in Champions | il francese salterà i Mondiali

Durante il match di ritorno di Champions League tra Liverpool e PSG, il giocatore francese ha riportato un grave infortunio. L'incidente si è verificato durante la partita, costringendo il calciatore ad abbandonare il campo. Gli esami medici successivi hanno confermato la gravità dell'infortunio, che comporta l'assenza dai prossimi impegni ufficiali. In particolare, si è deciso che il giocatore non potrà partecipare ai Mondiali.