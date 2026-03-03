Napoli | ennesimo infortunio rischia di saltare il Torino

Il Napoli annuncia un nuovo infortunio che potrebbe impedire a un giocatore di essere disponibile per la sfida contro il Torino. La squadra sta affrontando diverse assenze per problemi fisici e questa novità si aggiunge alle difficoltà già presenti nel reparto. La situazione richiede attenzione, anche se non sono stati ancora comunicati dettagli specifici sulle condizioni del giocatore coinvolto.

La stagione del Napoli continua a essere segnata da infortuni che sembrano non dare pace ai partenopei; quando sembrava che il gruppo stesse ritrovando equilibrio e continuità visti alcuni rientri, ecco un nuovo problema fisico rischia di complicare ulteriormente i piani di Antonio Conte. Questa volta lo stop riguarda Stanislav Lobotka un elemento chiave nello scacchiere tattico dell'allenatore salentino, che rischia di dover fare a meno di uno dei tasselli chiave del suo Napoli. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista ha accusato un fastidio muscolare che lo mette seriamente a rischio per la sfida contro il Torino, in programma venerdì sera nell'anticipo della 28ª giornata di Serie A.