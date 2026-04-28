LUCA ZANFORLIN | HO SUBÌTO DUE OPERAZIONI MARIA SEMPRE VICINA | GRAZIE ESCLUSIVA

Luca Zanforlin ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato delle sue recenti esperienze di salute, raccontando di aver subito due interventi chirurgici. Ha anche ringraziato pubblicamente una persona di nome Maria per il suo sostegno. La conversazione si concentra sul percorso professionale dello sceneggiatore, che ha scritto e prodotto diversi programmi televisivi di successo, tra cui alcuni condotti da Maria De Filippi.

Luca Zanforlin torna su BubinoBlog per una intervista che ripercorre una lunga carriera come autore di tanti programmi di successo come Amici di Maria De Filippi. (a cura di Luca Germanò) Sono trentaquattro anni che lavori in tv, hai firmato programmi di successo come Matricole, Meteore, Brutto Anatroccolo, hai fondato Gay.tv fino ad arrivare ad “Amci” dove oltre che autore sei stato anche conduttore. Hai scritto anche dieci libri, sette sul mondo di “Amici” e tre romanzi. Qual è il segreto: talento o fortuna? Credo metà e metà, anche se credo di essere stato più fortunato. Sabrina Ferilli, una volta, mi ha detto che il segreto è circondarsi sempre di persone migliori di noi.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LUCA ZANFORLIN: “HO SUBÌTO DUE OPERAZIONI. MARIA SEMPRE VICINA: GRAZIE” (ESCLUSIVA) Notizie correlate Grosseto inarrestabile: +11 in Serie D, la promozione in C sempre più vicina grazie al successo sul Tau Altopascio.Il Grifone vola: il Grosseto allunga la fuga in Serie D, +11 sul Tau Altopascio Grosseto sempre più vicino alla Serie C. Amici, Giuseppe Giofrè tornerà come giudice? Il ballerino: “Quest’anno ho altri impegni, ma se Maria De Filippi chiama” – EsclusivaTra i protagonisti più acclamati della serata dei Rainbow Awards a Roma c’è stato anche Giuseppe Giofrè, ballerino tra i più apprezzati della sua...