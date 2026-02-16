Grosseto inarrestabile | +11 in Serie D la promozione in C sempre più vicina grazie al successo sul Tau Altopascio

Il Grosseto ha conquistato un’altra vittoria, questa volta contro il Tau Altopascio, e ha aumentato il suo vantaggio in classifica di 11 punti. La squadra toscana continua a spingere forte verso la promozione e ora vede più vicino il passaggio in Serie C. Sul campo, i giocatori biancorossi hanno mostrato determinazione e hanno ottenuto un risultato che rafforza la loro posizione in classifica.

Il Grifone vola: il Grosseto allunga la fuga in Serie D, +11 sul Tau Altopascio. Grosseto sempre più vicino alla Serie C. La squadra toscana ha consolidato il primato nel girone E della Serie D con una vittoria in trasferta per 1-0 sul Tau Altopascio, portando a undici lunghezze il distacco sulle inseguitrici. Decisiva la rete di Marzierli nel secondo tempo, in una partita combattuta su un campo sintetico e giocata sotto una pioggia insistente. Una vittoria pragmatica, una fuga importante. La vittoria sul campo del Tau Altopascio rappresenta un passo significativo verso l’obiettivo promozione per il Grosseto.🔗 Leggi su Ameve.eu Grifone Grosseto vince all’ultimo: 2-1 al Trestina, fuga in Serie D e Tau sempre più indietro. Il Grosseto conquista i tre punti all’ultimo secondo contro il Trestina. Basket - serie "C» femminile regionale. Bieffe travolge Gea Grosseto e torna al successo, Altopascio ko a Castelfiorentino Nel campionato regionale di serie C femminile, Bieffe Porcari ha ottenuto una vittoria importante contro Gea Grosseto, con il punteggio di 64-39, consolidando la posizione in classifica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Volley. Un’Invicta davvero inarrestabile, inanellata la sesta vittoria consecutiva. Serie D, Asd Tau Calcio Altopascio sconfitto in casa dalla capolista Grosseto: decide Marzierli. Pari per il A.S.D Seravezza Pozzi Calcio a Scandicci e per il Ghiviborgo con il Terranuova Traiana. Il Camaiore Calcio ASD ko in casa con il Trestina facebook