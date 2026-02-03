Amici Giuseppe Giofrè tornerà come giudice? Il ballerino | Quest’anno ho altri impegni ma se Maria De Filippi chiama – Esclusiva

Giuseppe Giofrè potrebbe tornare a giudicare ad Amici? Il ballerino spiega che quest’anno ha altri impegni, ma non chiude le porte. Se Maria De Filippi dovesse chiamarlo di nuovo, non esiterebbe a partecipare. Nel frattempo, è stato tra i protagonisti più seguiti alla serata dei Rainbow Awards a Roma, dove ha mostrato ancora una volta il suo talento e il suo carisma.

Tra i protagonisti più acclamati della serata dei Rainbow Awards a Rom a c’è stato anche Giuseppe Giofrè, ballerino tra i più apprezzati della sua generazione e volto amatissimo del piccolo schermo, diventato popolarissimo anche grazie al suo ruolo di giudice nel serale di Amici. Accolto da un vero e proprio bagno di folla già all’arrivo sul red carpet, Giofrè ha confermato di essere oggi uno dei personaggi più seguiti dello spettacolo grazie al suo ruolo nel talent di Maria De Filippi. Giuseppe Giofrè tornerà come giudice ad Amici?. Ai nostri microfoni, in esclusiva, Giofrè ha commentato con emozione il riconoscimento ricevuto: “È super importante, sono molto contento, sono molto grato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Amici, Giuseppe Giofrè tornerà come giudice? Il ballerino: "Quest'anno ho altri impegni, ma se Maria De Filippi chiama"

