Luca Dal Fabbro Iren premiato come Top Manager del 2025

Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren e presidente di Utilitalia, è stato riconosciuto come Top Manager del 2025. La premiazione si è svolta recentemente, confermando il suo ruolo di leadership nel settore energetico e dei servizi pubblici. La sua nomina arriva in un momento di particolare attenzione alle strategie aziendali in vista delle sfide energetiche e ambientali.

Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren e presidente di Utilitalia, è stato premiato come Top Manager dell’anno 2025 in occasione della cerimonia di apertura della 27esima edizione del Master in Gestione delle risorse energetiche “Safe”, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, a Roma. Il premio gli è stato attribuito per “la riconosciuta leadership e la comprovata capacità di guidare la transizione energetica”. Dal Fabbro, 60 anni, milanese, è presidente esecutivo di Iren dal 2022. Lo scorso novembre il Gruppo multiservizi ha annunciato un piano di investimenti da 6,4 miliardi di euro entro il 2030 con lo scopo di intervenire su reti, sviluppo sostenibile e termovalorizzatori.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Luca Dal Fabbro (Iren) premiato come Top Manager del 2025 Notizie correlate Luca dal fabbro, presidente esecutivo iren e presidente utilitalia, premiato “top manager 2025” durante la cerimonia di apertura del master safe presso la sala della regina di palazzo montecitorioNel corso della cerimonia di apertura della 27ª edizione del Master in gestione delle risorse energetiche SAFE, svoltasi presso la Sala della Regina... Luca Dal Fabbro top manager 2025: premiazione a MontecitorioNel corso della cerimonia di apertura della 27ª edizione del master in gestione delle risorse energetiche Safe, svoltasi presso la Sala della Regina... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sostenibilità: Dal Fabbro (Iren), 'tematiche Esg fanno parte del genoma aziendale'; Luca Dal Fabbro premiato come top manager 2025; Dal Fabbro (Iren): Su temi Esg premiate 10 migliori tesi su 400 proposte; Sostenibilità, a Piacenza torna Esg Challenge di Iren. Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren e presidente di Utilitalia, è stato premiato come Top Manager dell'anno 2025Nel corso della cerimonia di apertura della 27ª edizione del Master in gestione delle risorse energetiche SAFE, svoltasi presso la Sala della ... iltempo.it Iren, Luca Dal Fabbro premiato come Top Manager dell’anno 2025Dal Fabbro (Iren): Sono onorato di aver ricevuto questo premio, che richiama il valore del percorso di transizione energetica in corso nel Paese ... affaritaliani.it @levocideldoppiaggio presenta: Stage intensivo di doppiaggio con Luca Dal Fabbro, direttore di doppiaggio e voce italiana di personaggi iconici come Steve Buscemi, William H. Macy, Pimpi (Winnie the Pooh), Wayne (Hotel Transylvania) e David Eigenb facebook