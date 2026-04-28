Luca Castellani è il nuovo presidente della Strada del Po e dei Sapori della Bassa Piacentina

Mercoledì 22 aprile si è svolta l’assemblea annuale della Strada del Po e dei Sapori della Bassa Piacentina, che festeggia 22 anni di attività. Durante l’incontro è stato annunciato il nuovo presidente, che prende il posto di quello precedente. La cerimonia si è tenuta nel rispetto delle procedure ordinarie e ha visto la partecipazione dei membri dell’associazione. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’elezione o sui membri presenti.

Mercoledì 22 aprile si è tenuta l’annuale assemblea ordinaria della Strada del Po e dei Sapori della Bassa Piacentina che quest’anno celebra ventidue anni di vita durante la quale è stata annunciata la proclamazione del nuovo presidente, Luca Castellani dell’Antica Trattoria Cattivelli di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate “Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini”, Stefano Pizzamiglio nuovo presidenteDopo quattro mandati la presidente Elisabetta Virtuani passa le chiavi dell’itinerario enogastronomico piacentino al viticoltore vigolzonese Lunedì... Prato della Valle capitale della cucina di strada e dei sapori del mondoPadova ospiterà da oggi 12 aprile fino a mercoledì 15 nello splendido scenario di Prato della Valle la sedicesima tappa della decima edizione... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Quarant’anni di Tuttoverde. È il re dei fiori in San Marco; Elezioni a Petriolo e Ussita: candidati sindaci e liste; Albalonga calcio, Manca: Terzo posto sarebbe un ottimo risultato; La Pistoiese cade sul più bello: il Tropical Coriano passa 1-0 al Marcello Melani.