strada dei vini e dei sapori dei colli piacentini stefano pizzamiglio nuovo presidente

Lunedì 23 marzo si è svolta la 26ª assemblea ordinaria della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini. Durante l'incontro è stato ufficialmente nominato nuovo presidente Stefano Pizzamiglio, proprietario dell’azienda agricola “La Tosa” di Vigolzone. La riunione ha coinvolto i rappresentanti delle aziende e degli enti associati alla strada del vino e dei sapori della zona.

Dopo quattro mandati la presidente Elisabetta Virtuani passa le chiavi dell’itinerario enogastronomico piacentino al viticoltore vigolzonese Lunedì 23 marzo si è tenuta la 26° Assemblea ordinaria della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini che ha visto la proclamazione del nuovo presidente, Stefano Pizzamiglio dell’azienda agricola “La Tosa” di Vigolzone. Dopo quattro mandati, la presidente Elisabetta Virtuani passa le chiavi dell’itinerario enogastronomico piacentino a un viticoltore che ha sempre avuto a cuore il territorio e la collaborazione tra i diversi attori per la valorizzazione dell’identità dei Colli Piacentini.... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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