Paolo Cevoli alla ChorusLife Arena con lo spettacolo Figli di Troia

Giovedì 12 marzo alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo “Figli di Troia”, di e con Paolo Cevoli. Enea, eroe sconfitto, fugge da Troia in fiamme con le sue divinita` in tasca, il padre sulle spalle e il figlioletto per mano: le sue radici e la speranza per un futuro migliore. Dopo mille peripezie giunge alla foce del Tevere dove trova una scrofa che allatta – segno profetico per il luogo in cui fermarsi – e mentre le donne preparano delle focacce, gli esuli troiani sacrificano la scrofa e i suoi maialini. Il viaggio epico del fondatore di Roma si conclude con un picnic a base di panini alla porchetta. Questo e tanti altri episodi del poema virgiliano sono al centro del racconto di Paolo Cevoli, per riscoprire i valori e le radici del popolo italiano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

