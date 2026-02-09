Pio e Amedeo alla ChorusLife Arena con lo spettacolo Stanno tutti invitati

Pio e Amedeo tornano sul palco con tre serate speciali alla ChorusLife Arena di Bergamo. Dopo il grande successo al cinema con “Oi Vita Mia”, che ha incassato 9 milioni di euro e attirato oltre un milione di spettatori, i due comici riprendono il tour teatrale, che aveva già riempito tutte le date. Questa volta, portano lo spettacolo “Stanno tutti invitati” il 24, 27 e 30 marzo, in una location che promette di riempire ancora una volta il teatro.

Dopo il successo riscosso al cinema con il loro ultimo film “Oi Vita Mia” che ha raggiunto i 9 milioni di incasso e 1 milione e 200mila spettatori, preceduto da un tour teatrale di oltre 50 date tutte sold out, PIO e AMEDEO tornano dal vivo con “STANNO TUTTI INVITATI”: tre grandi serate evento il 24, 27 e 30 marzo alla ChorusLife Arena di Bergamo. Ospiti e amici del mondo dello spettacolo e della musica si alterneranno sul palco nel corso di questi tre show che si preannunciano imperdibili e che saranno anche l’occasione per ripercorrere i 25 anni di carriera del duo comico. Una carriera iniziata nel 2001 che li ha portati nel corso di questi 25 anni a calcare i palchi più importanti d’Italia dividendosi tra cinema, tv e teatro.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

