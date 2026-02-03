Abano Teatro presenta Lu Santo Jullàre Françesco con Dario Fo nella 36ª edizione della stagione

Questa sera ad Abano Terme va in scena “Lu Santo Jullàre Françesco”, il monologo scritto e interpretato da Dario Fo. La rappresentazione fa parte della 36ª stagione di teatro e celebra la ricorrenza della morte di san Francesco d’Assisi. Un appuntamento che richiama il pubblico per la sua semplicità e forza emotiva.

Abano Teatro presenta "Lu Santo Jullàre Françesco", il monologo di Dario Fo con cui si celebra l'ottaggio della morte di san Francesco d'Assisi. Il 5 febbraio 2026, al Cinema Teatro Marconi di Abano Terme, Mario Pirovano interpreterà il testo teatrale, in una delle novità della 36ª stagione di prosa promossa dal Comune di Abano Terme in collaborazione con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale del Veneto. Lo spettacolo, aperto alle ore 21, è previsto per un pubblico che potrà assistere a una rappresentazione coinvolgente, ispirata a un'opera teatrale e narrativa che unisce storia e tradizione popolare.

