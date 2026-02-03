36ª stagione di prosa Abano Teatro con Lu Santo Jullàre Françesco di Dario Fo
Questa sera ad Abano Terme torna lo spettacolo con “Lu Santo Jullàre Françesco”, la commedia di Dario Fo che apre la 36ª stagione di prosa “Abano Teatro”. L’appuntamento è per giovedì 5 febbraio, al teatro comunale, dove i visitatori potranno godersi una serata di teatro dal vivo. La rassegna, organizzata dal Comune in collaborazione con Arteven, continua a portare in scena spettacoli di qualità, pronti a coinvolgere il pubblico locale e non solo.
Nuovo appuntamento giovedì 5 febbraio con la 36ª stagione di prosa “Abano Teatro”, organizzata dal Comune di Abano Terme in collaborazione con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale del Veneto. Alle ore 21, il Cinema Teatro Marconi di via San Pio X accoglierà Mario Pirovano con il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
