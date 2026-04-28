Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi martedì 28 aprile 2026 | numeri e combinazione vincente

Martedì 28 aprile 2026 si sono svolte le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto serale. Le operazioni sono state concluse alle 19:30, orario limite per le giocate. Nell’estrazione precedente, lunedì 27 aprile, nessun giocatore ha centrato né il 6 né il 5+ nel SuperEnalotto. I numeri vincenti di oggi sono stati annunciati subito dopo le operazioni di estrazione.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di lunedì 27 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.Bari: 41 (112) 67 (85) 66 (73) 10 (64) 16 (54)Cagliari: 41 (90) 52 (64) 63 (56) 12 (48) 32 (44)Firenze: 33 (73) 78 (61) 28 (60) 64 (52) 69 (45)Genova: 66 (72) 6 (62) 25 (48) 3 (46) 53 (43)Milano: 77 (69) 61 (63) 88 (53) 15 (51) 74 (49)Napoli: 40 (97) 1 (76) 36 (68) 8 (51) 81 (42)Palermo: 45 (91) 90...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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