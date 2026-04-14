Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi martedì 14 aprile 2026 | numeri e combinazione vincente

Martedì 14 aprile 2026 si sono svolte le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto serale. Le operazioni si sono concluse alle 19:30, orario in cui sono stati annunciati i numeri vincenti. Nell’estrazione di sabato 11 aprile 2026 non sono stati registrati né 6 né 5+ come combinazioni vincenti. Le estrazioni di oggi hanno fornito nuove combinazioni di numeri e premi.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 11 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (104) 67 (77) 66 (65) 10 (56) 73 (55) Cagliari: 41 (82) 26 (76) 72 (65) 20 (59) 52 (56) Firenze: 47 (94) 90 (84) 33 (65) 80 (61) 37 (59) Genova: 66 (64) 6 (54) 49 (52) 10 (46) 8 (43) Milano: 85 (80) 32 (70) 34 (66) 77 (61) 61 (55) Napoli: 40 (89) 1 (68) 46 (61) 36 (60) 23 (51) Palermo: 46 (86) 45 (83) 90 (59) 36 (49) 6 (48) Roma: 17...🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 14 aprile 2026: numeri e combinazione vincente SuperEnalotto - Estrazione e risultati 17/03/2026 Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 7 aprile 2026: numeri e combinazione vincenteSi può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 04 aprile... Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 17 marzo 2026: numeri e combinazione vincenteSi può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 14 marzo...