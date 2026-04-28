Lotto colpo da 46mila euro a Terracina

A Terracina, un giocatore del Lotto ha vinto circa 46 mila euro con una singola schedina. La vincita si è verificata il 28 aprile 2026, contribuendo a un totale di oltre 68 mila euro vinti nella stessa giornata nella regione. La notizia si aggiunge a un'altra vincita registrata nello stesso giorno, entrambe legate alle estrazioni del Lotto nella zona.

Terracina, 28 aprile 2026 – Festeggia il Lazio con il Lotto, grazie a una doppietta da oltre 68mila euro nell’estrazione di lunedì 27 aprile: come riporta Agipronews, centrati oltre 46mila euro a Terracina (LT), vincita più alta della giornata, con un terno e tre ambi sulla ruota di Roma in un punto vendita di Via Badino; a questi si aggiungono 22.500 euro vinti a Monte Porzio Catone, in provincia di Roma, grazie a un terno e una giocata da 5 euro presso un esercizio di Via Armando Diaz. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,3 milioni di euro, per un totale di 450,5 milioni di euro da inizio 2026. 10eLotto: a Roma colpo da 50mila euro Lazio a segno con il 10eLotto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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