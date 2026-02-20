Lotto colpo da oltre 25mila euro in Campania

Un giocatore in Campania si è assicurato oltre 25.000 euro grazie a una vincita del Lotto avvenuta giovedì 19 febbraio. La schedina vincente è stata giocata a Napoli, portando un sorriso tra i scommettitori locali. La vincita è stata annunciata dall’agenzia di lotterie, che ha confermato il premio più alto dell’estrazione. La notizia si diffonde rapidamente tra i residenti, molti dei quali cercano di scoprire se sono tra i fortunati. La ricerca del biglietto vincente continua tra i cittadini della regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il premio più alto dell'estrazione del Lotto di giovedì 19 febbraio se lo aggiudica la Campania. Una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota Nazionale, giocando 1 euro, regalano oltre 25mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in Via Chiaia a Napoli. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,3 milioni di euro, per un totale di 213,7 milioni da inizio anno.