Lotto un terno e tre ambi regalano una vincita da 46mila euro a Terracina

Una giocata al Lotto ha portato a un premio di circa 46.000 euro a Terracina, mentre in provincia di Latina sono stati vinti oltre 68.000 euro grazie a una serie di combinazioni vincenti. La notizia arriva da una giocata fortunata che ha visto un terno e tre ambi estratti, portando fortuna a due diverse località del Lazio. Nessuna informazione sui soggetti coinvolti o sui dettagli delle schedine vincenti.

La fortuna bacia ancora una volta il Lazio, e anche la provincia di Latina, che festeggiano nel gioco del Lotto grazie a una doppietta da oltre 68mila euro.L’estrazione è quella di ieri, lunedì 27 aprile, che ha regalato due vincite: nel territorio pontino a sorridere è la città di Terracina dove.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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