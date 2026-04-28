Lotta alle zanzare torna il contrasto agli insetti vettori | l' elenco degli interventi

In Emilia-Romagna è stato approvato il Piano regionale 2026 per la sorveglianza e il controllo delle zanzare e delle malattie che possono trasmettere. La regione si prepara a intervenire con misure specifiche per prevenire la diffusione di virus trasmessi dagli insetti, in vista di una stagione in cui l’attività di contrasto sarà rafforzata. Il piano prevede diverse azioni mirate alla gestione degli insetti vettori e alla prevenzione delle malattie.

Tutto pronto in Emilia-Romagna per prevenire e contrastare le malattie virali, potenzialmente anche gravi, che le zanzare possono trasmettere all’uomo: la Giunta ha approvato il Piano regionale 2026 di sorveglianza e controllo delle arbovirosi.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayGli.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Contrasto alle zanzare. Monitoraggio e kit gratuiti distribuiti ai cittadiniVIAREGGIO La lotta alle zanzare procede con una programmazione puntuale che unisce prevenzione, monitoraggio e interventi mirati. Ordinanza contro le malattie trasmesse da insetti vettoriArezzo, 12 marzo 2026 – Emessa dal sindaco Alessandro Ghinelli una specifica ordinanza per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lotta alle zanzare: distribuzione gratuita di prodotto larvicida; Lotta alle zanzare - 2026; Torna l’ordinanza anti-zanzare: tutte le regole per il 2026; Disinfestazione delle zanzare, ecco i piccoli gesti quotidiani da adottare nella bella stagione. Lotta alle zanzare: consegnate alla cittadinanza 3.500 confezioni di larvicidaLa distribuzione continua. In programma altri 40 appuntamenti nei mercati, con i volontari della Protezione civile ... ravenna24ore.it Lotta a ratti e zanzare: pronti 360mila euroZanzare e ratti sotto controllo, Cattolica rinnova la sfida. Il Comune ha affidato per altri tre anni il servizio di lotta antiparassitaria a Geat, confermando una collaborazione già rodata da diversi ... ilrestodelcarlino.it Venerdì al San Nicola arriverà l'Entella ancora pienamente coinvolta nella lotta per la permanenza, quindi l'8 maggio è in programma la trasferta di Catanzaro, con i calabresi già certi di non poter migliorare o peggiorare l'attuale quinto posto - facebook.com facebook Lotta Champions, Europa e Conference League: calendario e scontri diretti a confronto #SkySport #SkyUCL #SkyUEL #SkyUECL x.com