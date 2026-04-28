Lotta alle zanzare la Regione rafforza le strategie di prevenzione per tutto il periodo estivo

Con l’arrivo della stagione estiva, la Regione ha annunciato un rafforzamento delle misure di prevenzione contro le zanzare, con l’obiettivo di limitare la diffusione di malattie virali trasmesse da questi insetti. Le autorità stanno implementando interventi specifici in tutto il territorio regionale, in vista di un periodo in cui le zanzare sono più attive e può aumentare il rischio di infezioni.

La stagione estiva si avvicina e anche in regione ci si prepara a prevenire e contrastare il sorgere di malattie virali trasmissibili anche dalle zanzare. Per questo, la Giunta ha approvato il Piano regionale 2026 di sorveglianza e controllo delle arbovirosi. L’obiettivo è confermare e rafforzare.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Zanzare a Padova, al via la prevenzione su tutto il territorio comunaleÈ stata firmata dal Sindaco Sergio Giordani la consueta Ordinanza per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori come... Lotta alle zanzare, parte il piano di sorveglianza e controllo delle arbovirosiTutto pronto in Emilia-Romagna per prevenire e contrastare le malattie virali, potenzialmente anche gravi, che le zanzare possono trasmettere... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lotta alle zanzare: distribuzione gratuita di prodotto larvicida; Lotta alle zanzare - 2026; Prevenzione zanzare: le misure del Comune di Fiumicino a tutela della salute pubblica; 22mila euro per la lotta alle zanzare. Lotta alle zanzare: la Regione Emilia-Romagna approva il piano arbovirosi 2026Via al Piano 2026 per la sorveglianza delle zanzare in Emilia-Romagna. Strategie di disinfestazione, monitoraggio West Nile e Dengue dal 1° maggio. livingcesenatico.it Lotta alla zanzara, a Modena distribuzione gratuita di prodotti larvicidiMODENA - Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla proliferazione delle zanzare, il Comune di Modena promuove un’iniziativa rivolta alla cittadinanza per la distribuzione gratuita di ... sulpanaro.net Guardia alta nella lotta ai reati agroalimentari Cosa cambia con la nuova legge Ne parliamo il 1 maggio alle ore 17.30 al Parco Pinocchio di Salerno nel corso dell'incontro organizzato dalla Coldiretti Salerno Coldiretti Salerno - facebook.com facebook Serie A, lotta salvezza: gli scenari e il calendario a confronto #SkySport #SkySerieA x.com