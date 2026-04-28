Un attore di Lost ha dichiarato di non aver più parlato con una collega dal 2006, a causa di una scena che ha portato alla morte di un personaggio chiave della serie. La co-star ha spiegato che l’episodio ha avuto ripercussioni sulla relazione tra loro, portandoli a interrompere i rapporti. La scena in questione ha avuto un impatto duraturo sulla dinamica tra gli attori coinvolti.

Una interprete di Lost non ha perdonato il collega per un clamoroso decesso che ha condizionato il plot della serie mistery. A distanza di oltre 20 anni, le conseguenze di Lost si fanno ancora sentire per Harold Perrineau. L'interprete di Michael Dawson, superstite sull'isola insieme al figlioletto Walt, ha rivelato che una delle colleghe non gli parla dal 2006 per colpa di una scena scioccante. Fin dal debutto avvenuto nel 2004, Lost ha conquistato il pubblico con un mix di suspence, mistero, romanticismo e tanti colpi di scena fino all'episodio finale andato in onda nel 2010. Perrineau, che interpretava uno dei sopravvissuti del volo Oceanic 815 dopo l'atterraggio di emergenza su un'isola inesplorata, ha parlato di una devastante doppia morte avvenuta .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lost, Harold Perrineau: "Una co-star non mi parla dal 2006 per colpa di QUELLA scena"

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