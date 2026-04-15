From | l' inquietante serie con Harold Perrineau si concluderà con la stagione 5

Una serie televisiva con Harold Perrineau tornerà sugli schermi di Paramount+ con una quinta stagione composta da dieci episodi. La produzione del nuovo ciclo è stata confermata, segnando l'ultima stagione dello show. La quinta stagione rappresenta il capitolo conclusivo della serie, che ha riscosso attenzione tra il pubblico. La messa in onda dei nuovi episodi è prevista prossimamente sulla piattaforma di streaming.

Lo show, che sta per tornare sugli schermi di Paramount+ con 10 puntate inedite, ha ottenuto il rinnovo per il suo capitolo finale. From, l'inquietante serie targata MGM+ con star Harold Perrineau, si concluderà con la stagione 5. Il progetto ha infatti ottenuto il rinnovo per l'ultimo capitolo della storia pochi giorni prima del suo ritorno, previsto su Paramount+ il 20 aprile. Perché From si concluderà con la stagione 5? La serie From racconta quello che accade in una città da cui è impossibile fuggire. Gli abitanti, inoltre, ogni notte devono fare i conti con delle terrificanti creature che uccidono brutalmente chiunque si trovi all'esterno della propria abitazione.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - From: l'inquietante serie con Harold Perrineau si concluderà con la stagione 5 Notizie correlate Star Trek: Starfleet Academy, la serie si concluderà con gli episodi della stagione 2Paramount+ e CBS Studios hanno annunciato che il nuovo progetto della saga non andrà oltre il secondo capitolo della storia. House of the Dragon: la serie si concluderà con la stagione 4Il CEO di HBO ha confermato i progetti relativi alla serie spinoff de Il Trono di Spade che racconta la storia della famiglia Targaryen. Approfondimenti e contenuti From: l'inquietante serie con Harold Perrineau si concluderà con la stagione 5Lo show, che sta per tornare sugli schermi di Paramount+ con 10 puntate inedite, ha ottenuto il rinnovo per il suo capitolo finale. movieplayer.it From: la serie con Harold Perrineau tornerà con la stagione 4Le riprese della stagione 4 di From si svolgeranno in Nova Scotia nel 2025, in vista di una première che avverrà nel 2026. Nel cast ci sono Harold Perrineau (Lost), Catalina Sandino Moreno (Maria Full ... movieplayer.it