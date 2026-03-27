God of War ' rispolvera' una star di Lost nel ruolo dell' ex moglie di Odino

È stato annunciato il cast del nuovo capitolo di God of War, con la partecipazione di un'attrice nota per il suo ruolo in Lost, che interpreterà l'ex moglie di Odino. Inoltre, è stata confermata anche la presenza di un'attrice che darà vita alla dea dell'amore, della bellezza e della fertilità, anche questa interpretata da un volto noto della serie televisiva.

Annunciato anche il casting della dea dell'amore, della bellezza, della fertilità, ex moglie di Odino, che sarà interpretata da una vecchia conoscenza di Lost. Quasi tutti i personaggi principali della serie di videogame di God of War hanno trovato il loro corrispettivo nella serie tv in arrivo, ma manca ancora qualche casella da smarcare. Un'altra delle figure chiave dello show ha trovato la sua interprete: si tratta di una vecchia conoscenza vista la sua partecipare alla serie di culto Lost. A interpretare Freya, ex moglie di Odino nonché dea dell'amore, della bellezza, della fertilità e. della guerra nell'adattamento Prime Video live-action sarà Sonya Walger, nota principalmente per l'interpretazione di Penny Widmore nella serie Lost. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - God of War 'rispolvera' una star di Lost nel ruolo dell'ex moglie di Odino Articoli correlati Leggi anche: God of War, il pantheon norreno della serie Prime Video prende forma: trovati gli interpreti di Thor e Odino God of War: sono stati svelati gli attori di Thor ed Odino della serie TV di Prime VideoLa serie TV di God of War in lavorazione per Prime Video continua a prendere forma.