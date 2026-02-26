Trapianto di cuore al Monaldi la testimonianza di un paziente | Oggi sono vivo grazie all' equipe dell' ospedale

Un paziente ha condiviso la propria esperienza dopo un intervento di trapianto di cuore presso l'ospedale Monaldi, affermando di essere vivo grazie all'equipe medica. La vicenda di un bambino deceduto a causa di complicazioni legate al trapianto ha suscitato attenzione e richieste di chiarimenti sulla gestione e le procedure dell'ospedale. La situazione sta attirando l'interesse pubblico e le autorità competenti stanno indagando.

Il caso di Domenico, il bambino morto per le conseguenze del trapianto con il "cuore bruciato" all'ospedale Monaldi e le indagini in corso per accertare le responsabilità del decesso, stanno ponendo seri dubbi nell'opinione pubblica sull'efficienza del presidio ospedaliero della zona collinare di. «Questo cuore è duro come una pietra, questo cuore non farà nemmeno un battito, non partirà mai». Parole drammatiche, che sarebbero state pronunciate da Guido Oppido, il chirurgo che ha effettuato l'espianto trapianto sul piccolo Domenico Caliendo al Mo