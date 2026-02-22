Chirurgia della cataratta anche di domenica al Policlinico | 60 interventi no stop nelle sale di Oculistica

Una domenica di interventi chirurgici ha visto 60 operazioni di cataratta al Policlinico, grazie alla decisione di lavorare anche nel fine settimana. La causa è la necessità di abbreviare le liste d’attesa e migliorare i tempi di cura. Le sale di Oculistica hanno funzionato senza sosta, coinvolgendo un team dedicato di medici e infermieri. La scelta ha permesso di trattare più pazienti in un giorno, offrendo un servizio rapido e efficace.

Giornata straordinaria dedicata alla riduzione dei tempi per gli interventi oculistici, con tre sale operatorie attive e focus sui pazienti più fragili. Decaro in visita al reparto Una domenica straordinaria in sala operatoria per ridurre le liste d’attesa della chirurgia oculistica. Al Policlinico di Bari, nell’Unità operativa di Oftalmologia diretta dal professor Gianni Alessio, sono stati programmati e realizzati, dalle 8 alle 20, circa 60 interventi tra cataratta e altre patologie oculari di rilievo, con particolare attenzione ai pazienti fragili. A ringraziare medici e operatori sanitari impegnati nella giornata straordinaria è stato anche il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha visitato i reparti di Oculistica del Policlinico. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Pubblicazioni scientifiche e 3mila interventi di cataratta, chi è il nuovo direttore dell’oculistica dell’Asl To3 Alberto OssellaAlberto Ossella, 63 anni, ha assunto il ruolo di direttore dell’Oculistica dell’ASL To3 dopo aver realizzato oltre 3.

Chirurgia in 3d e intelligenza artificiale: l'Oculistica di Forlì diventa "digitale" e raddoppia gli interventiL’Unità di Oculistica dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e Faenza si distingue per l’uso di tecnologie avanzate come la chirurgia 3D e l’intelligenza artificiale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Salute degli occhi: cataratta, trapianto di cornee, occhio secco | News; Mestre: d’ora in poi il laser curerà la cataratta e altri difetti visivi; Fondazione Roma: Cura della cataratta, intervento salva-vista gratuito per i soggetti fragili; Cataratta: intervento rapido e indolore a Fara Novarese con l’équipe di Habilita I Cedri.

Chirurgia oculistica no stop al Policlinico di Bari per ridurre liste d'attesa(ANSA) - BARI, 22 FEB - Domenica interamente dedicata alla riduzione delle liste d'attesa per la chirurgia della cataratta nel Policlinico di Bari. L'Unità operativa di Oftalmologia ha programmato e s ... msn.com

Cataratta, intervento gratuito nel Lazio con Isee sotto i 20mila euroROMA – La vista è un bene prezioso, ma fragile. La prima causa di cecità o ipovisione nel mondo è la cataratta, un’opacizzazione del cristallino che può ... etrurianews.it

Presbiopia e chirurgia della cataratta: oggi la scelta della lente è davvero personalizzata Negli ultimi anni la correzione della presbiopia durante l’intervento di cataratta ha fatto passi avanti importanti. Non si tratta più soltanto di “togliere la cataratta”, ma di sce - facebook.com facebook