Losi | La prima a mettere le rette in campagna Ora tutti mi seguono

Una candidata ha annunciato di essere stata la prima a lanciare una campagna elettorale con un manifesto, a fine gennaio, in cui prometteva la riduzione delle rette per nidi, scuole d’infanzia e centri estivi. Ha dichiarato di aver dato il via a questa battaglia, affermando che ora altri la seguono dopo aver preso decisioni simili. La proposta riguarda l’accesso ai servizi educativi per le famiglie.

Sono stata la prima ad aprire la campagna elettorale con un manifesto che alla fine di gennaio annunciava la riduzione delle rette per nido, scuola d'infanzia e centri estivi.Un intervento strutturale, irreversibile e senza precedenti per la natalità, rivolto in particolare alle donne della.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Losi (PPN) annuncia: "A Lecco abbatteremo le rette di nido e materna"La candidata del Partito Popolare del Nord: "Le donne lecchesi che lavorano sono strette nella morsa dei sacrifici. Tiziano Ferro: “Prima del coming out ero terrorizzato: mi chiedevano di mettere fidanzate nelle canzoni”In un'intervista Tiziano Ferro ripercorre gli anni prima del coming out, quando era terrorizzato dai giornalisti e i discografici gli chiedevano... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Teatro della Società, Losi: Collaudato alle calende greche. Gattinoni si prenda le sue responsabilità; Alessandro Losi al via della Coppa della Consuma; Elezioni 2026. Le video interviste ai candidati sindaci. #1 Presentazione Candidati; Addio ingorghi: via Gagarin riapre in anticipo. Lecco, accuse alla candidata sindaco Francesca Losi: Aggredì la moglie dell’ex ministro CastelliFrancesca Losi, del partito dell’ex ministro, andrà a giudizio davanti al giudice di pace. La replica: Falso, è una strumentalizzazione ... msn.com Controlla il tuo udito! La Farmacia Losi ti invita a un appuntamento dedicato alla prevenzione 27 Aprile Ore 16:00 ️ Test dell’udito GRATUITO Un controllo semplice, veloce e importante per il tuo benessere. Consigliato a tutte le età Senza im facebook