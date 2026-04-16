Tiziano Ferro | Prima del coming out ero terrorizzato | mi chiedevano di mettere fidanzate nelle canzoni

In un’intervista, il cantante racconta gli anni precedenti al suo coming out, descrivendo come fosse terrorizzato dall’attenzione dei giornalisti e dai discografici, che gli chiedevano di inserire fidanzate nelle canzoni e di partecipare a servizi fotografici con una donna. Ricorda di aver vissuto quei momenti con paura e insicurezza, cercando di nascondere la propria identità. La testimonianza offre uno sguardo sulla pressione del mondo dello spettacolo in quegli anni.

In un'intervista Tiziano Ferro ripercorre gli anni prima del coming out, quando era terrorizzato dai giornalisti e i discografici gli chiedevano donne nelle canzoni e servizi fotografici con una lei.🔗 Leggi su Fanpage.it

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