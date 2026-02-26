Losi PPN annuncia | A Lecco abbatteremo le rette di nido e materna

La candidata del Partito Popolare del Nord: "Le donne lecchesi che lavorano sono strette nella morsa dei sacrifici. Io l'ho vissuto in prima persona: pensiamo a noi, sosteniamoci" Le donne lecchesi che lavorano, la "classe media lavoratrice", sono strette nella morsa della difficoltà di pagare rette che al nido arrivano a 600 euro mensili. Non sono indigenti, pertanto, ma con grave sacrificio affrontano anni di difficoltà, con molte privazioni personali. Ci aspettano tre mesi impegnativi. Ringrazio sin da ora le tante persone che credono in me e che mi stanno aiutando ogni giorno nel presentare la mia candidatura. Autonomia differenziata: via libera agli schemi di intesa preliminare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Un contributo alla materna: rette meno care

Leggi anche: A Rocca San Casciano sospese le lezioni al nido e materna "Sacra famiglia"