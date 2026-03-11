Bergamo il bar che fa pagare un euro per il bagno Colpa dei turisti maleducati

A Bergamo, il Fuoriporta House Bar ha introdotto una tariffa di un euro per l’uso del bagno a chi entra senza acquistare nulla. La decisione è stata presa in risposta a comportamenti considerati maleducati da parte di alcuni turisti. Il locale ha comunicato la nuova misura per gestire meglio l’afflusso e il rispetto delle regole all’interno del locale.

Il Fuoriporta House Bar di Bergamo ha deciso di far pagare 1 euro per usare il bagno a chi entra nel locale senza consumare. Una scelta, spiega a Repubblica, presa per limitare i numerosi turisti, spesso maleducati, che utilizzano la toilette senza nemmeno salutare. Secondo quanto raccontato dai gestori spesso intere famiglie entrano solo per il bagno, senza nemmeno ringraziare e talvolta creando file, disturbando così il personale in servizio. Il cartello, affisso dentro il locale, è girato molto sui social dividendo gli utenti. Da una parte molti sostengono che sia giusto far pagare il servizio, mentre altri criticano l'iniziativa, ricordando che si tratta di un esercizio pubblico.