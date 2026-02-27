Omicidio Rogoredo il cugino di Mansouri | Forse aveva video del poliziotto mentre picchiava gente
Un familiare di Abderrahim Mansouri, morto a seguito di un intervento di polizia, ha fatto alcune dichiarazioni sul caso. Ha suggerito che potrebbe essere in possesso di prove che mostrano un agente coinvolto in comportamenti violenti, ipotizzando che ci siano video che testimoniano abusi. La persona ha condiviso queste informazioni in un'intervista, senza fornire dettagli aggiuntivi.
Il cugino di Abderrahim Mansouri, ucciso dall'agente Carmelo Cinturrino a Rogoredo, racconta a Fanpage.it: "Mi disse che il poliziotto voleva sempre più soldi". Una testimonianza che apre nuovi scenari mentre continuano le indagini della Procura per ricostruire cosa sia accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Omicidio a Rogoredo, il poliziotto arrestato: “Ho messo la pistola vicino a Mansouri per paura delle conseguenze”Carmelo Cinturrino, fermato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, ha ammesso le sue responsabilità durante un colloquio con il suo avvocato.
Leggi anche: Omicidio Rogoredo, un’amica di Mansouri: “Cinturrino aveva minacciato Zack di morte, non agiva mai da solo”
Argomenti discussi: Pusher ucciso dal poliziotto, l’avvocata di Mansouri: Zack veva paura di Cinturrino, voleva smettere di spacciare e andarsene. Cosa...
Agente killer a Rogoredo, il capo della polizia Pisani: Destituzione immediata per lui e verifiche sugli altriIl capo della Polizia: Chi tradisce la nostra missione tradisce il giuramento alla Repubblica. Avviate verifiche sull'intero commissariato ... ilfattoquotidiano.it
Omicidio Rogoredo, trasferiti gli altri poliziotti: Carmelo era violento ma da loro mai un alert. Gli strani silenzi in commissariatoI quattro indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso spostati una settimana fa al Personale. I mancati resoconti ai superiori potrebbero appesantire le accuse. Ipotesi nuovo dirigente a Mece ... ilgiorno.it