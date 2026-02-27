Omicidio Rogoredo il cugino di Mansouri | Forse aveva video del poliziotto mentre picchiava gente

Un familiare di Abderrahim Mansouri, morto a seguito di un intervento di polizia, ha fatto alcune dichiarazioni sul caso. Ha suggerito che potrebbe essere in possesso di prove che mostrano un agente coinvolto in comportamenti violenti, ipotizzando che ci siano video che testimoniano abusi. La persona ha condiviso queste informazioni in un'intervista, senza fornire dettagli aggiuntivi.