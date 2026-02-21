Omicidi misteriosi intorno a Epstein Riaperte le indagini sullo Zorro ranch

La Procura del New Mexico ha deciso di riaprire le indagini sui misteriosi omicidi avvenuti attorno allo Zorro Ranch. Nel 2011, un uomo è stato trovato morto in circostanze poco chiare all’interno della tenuta, che ora viene esaminata per eventuali collegamenti con altri casi irrisolti. Le autorità vogliono scoprire se ci sono cadaveri sepolti nelle vicinanze, alimentando i sospetti di una serie di fatti nascosti. La vicenda resta avvolta nel mistero e suscita molte domande.

La Procura del New Mexico esplorerà la pista dei cadaveri sepolti. Nel 2011 una morte inspiegabile nelle proprietà reali.. Nei messaggi dell'imprenditore, riferimenti alle trombe degli angeli, pianta da lui coltivata che, se ingerita, ha potenti effetti sul sistema nervoso centrale, tanto da «eliminare il libero arbitrio». La notizia, accostata agli abusi sulle ragazzine, è inquietante.. L'inchiesta non è più circoscritta all'abuso di ufficio. Mandelson va in bancarotta.