L’orgoglio irlandese dei Kneecap

Da settimane, le attività e le dichiarazioni dei Kneecap attirano l’attenzione delle autorità e dei media. Il gruppo musicale irlandese è stato oggetto di controlli e verifiche, mentre si susseguono le analisi delle loro uscite pubbliche e delle dichiarazioni rilasciate in diverse occasioni. Un’intervista recente ha approfondito alcuni aspetti del loro percorso, senza che siano stati annunciati provvedimenti ufficiali o accuse formali.

È quasi ora di pranzo a Belfast, in Irlanda del Nord. Dj Próvaí, nome d’arte di J. J. Ó Dochartaigh, si collega su Zoom da casa sua. Indossa il balaclava, cioè il passamontagna, con i colori della bandiera irlandese. Il dj del gruppo rap Kneecap non se lo toglierà per tutti i 33 minuti dell’intervista. Dj Próvaí, che ha fondato la band nel 2017 insieme ai due rapper Mo Chara e Móglaí Bap, un tempo faceva l’insegnante in una scuola cattolica. Ha lasciato il lavoro nel 2020 dopo che è stato identificato in un video in cui appariva su un palco con il passamontagna e il sedere scoperto. Sulle natiche si era scritto lo slogan “Brits out”, fuori i britannici.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’orgoglio irlandese dei Kneecap How Kneecap met Notizie correlate I Kneecap arrivano in Italia: quattro concerti in estateDopo Vulfpeck (13 luglio), Lorde, (23 luglio) e Geese (19 agosto), oltre alla preview con Aldous Harding (28 giugno), anche i Kneecap si esibiranno... Il pane dei folletti: perché sul Soda Bread irlandese va fatta una croce? La ricetta perfetta per San PatrizioIl soda bread, celebre pane della tradizione irlandese, sta vivendo una nuova stagione di popolarità grazie alla sua preparazione immediata che non... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Kneecap: La paura delle conseguenze non può essere un freno; Reggio Emilia - Martina Recchiuti. L’orgoglio irlandese dei KneecapÈ da tempo che tutto quello che fanno e dicono i Kneecap passa sotto esame. Intervista al gruppo di Belfast, che il 1 maggio pubblicherà il nuovo album Leggi ... internazionale.it Barricate nordirlandesi con Fenian dei KneecapMo Chara, Móglaí Bap e DJ Próvaí hanno trascorso buona parte del 2025 tra aule di tribunale e pressioni del governo inglese ... ilsole24ore.com C.S.I, Kneecap, David Byrne e tanti altri. Il cartellone del Locus Festival è definitivo. https://www.sentireascoltare.com/festival/locus-festival-2026/ - facebook.com facebook Kneecap: «Scendete per strada e cantate ‘Bella ciao’». Intervista a Mo Chara x.com